Зинченко выгнали из клуба: в Аяксе не будут ждать выздоровления украинца

Игрок национальной сборной Украины по футболу Александр Зинченко не будет выступать за Аякс в следующем сезоне. На фоне тяжелой травмы и перестройки в клубе его услуги оказались амстердамцам ненужными.

Контракт Зинченко был рассчитан на полгода, но из-за разрыва крестообразной связки он сыграл лишь 21 минуту в двух матчах. Теперь 29-летнему универсалу, способному сыграть слева в защите и в центре поля, придется искать новую команду, пишет AjaxShowTime.

Почему Зинченко выгнали из Аякса?

Директор амстердамского клуба Жорди Кройфф запланировал провести масштабные кадровые изменения из-за неудовлетворительных результатов: команда провалила борьбу за титул в Эредивизии и рискует не квалифицироваться в Лигу чемпионов.

На дверь собираются указать как минимум 15-17 футболистам. Среди них оказался и Зинченко: ему и голкиперу Витезславу Ярошу о прекращении сотрудничества объявили еще до конца сезона.

Новость не стала для украинца неожиданностью: его переход в Аякс стал одним из крупнейших трансферных провалов амстердамцев: 1,5 миллиона евро Арсенала за контракт и еще около 2,5 миллионов евро зарплаты за полгода фактически были потрачены впустую.

Каково состояние восстановления Зинченко?

Александр находится в процессе реабилитации после тяжелой травмы, которая требовала оперативного вмешательства. Он порвал крестообразную связку в матче с Фортуной.

Украинец рискует пропустить начало следующего сезона и восстановить игровые кондиции не раньше осени. Сейчас он работает в тренажерном зале, где иногда бывает в компании игроков, связанных с Россией, за что получил в сети критику.

Также в инстаграме Зинченко поделился фотографией с семьей в Лондоне, из чего болельщики сделали вывод, что Александр будет пытаться искать варианты продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Там он имеет жилье, где обитал во время выступлений на Манчестер Сити, Арсенал и Ноттингем Форест.

Какая статистика Зинченко в сборной Украины?

По данным Transfermarkt, Александр Зинченко провел за национальную команду 75 матчей на протяжении 11 лет. Он дебютировал в 2015-м еще под руководством Михаила Фоменко.

У Зинченко 12 голов и 7 результативных передач. Он участвовал в Евро-2016, Евро-2020 и Евро-2024.

Последний раз Александр выходил на поле в составе "сине-желтых" в сентябре прошлого года в поединке отбора на чемпионат мира против Азербайджана.