Контракт Зінченка був розрахований на півроку, але через розрив хрестоподібної зв'язки він зіграв лише 21 хвилину у двох матчах. Тепер 29-річному універсалу, здатному зіграти зліва в захисті та у центрі поля, доведеться шукати нову команду, пише AjaxShowTime.

Чому Зінченка вигнали з Аяксу?

Директор амстердамського клубу Жорді Кройфф запланував провести масштабні кадрові зміни через незадовільні результати: команда провалила боротьбу за титул в Ередивізії і ризикує не кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

На двері збираються вказати щонайменше 15-17 футболістам. Серед них опинився і Зінченко: йому та голкіперу Вітезславу Ярошу про припинення співпраці оголосили ще до кінця сезону.

Новина не стала для українця несподіванкою: його перехід в Аякс став одним із найбільших трансферних провалів амстердамців: 1,5 мільйона євро Арсеналу за контракт і ще близько 2,5 мільйонів євро зарплати за півроку фактично були витрачені марно.

Який стан відновлення Зінченка?

Олександр перебуває у процесі реабілітації після важкої травми, яка потребувала оперативного втручання. Він порвав хрестоподібну зв'язку у матчі з Фортуною.

Українець ризикує пропустити початок наступного сезону і відновити ігрові кондиції не раніше осені. Зараз він працює у тренажерній залі, де іноді буває в компанії гравців, пов'язаних з Росією, за що отримав у мережі критику.

Також в інстаграмі Зінченко поділився світлиною з родиною у Лондоні, з чого вболівальники зробили висновок, що Олександр намагатиметься шукати варіанти продовження кар'єри на Туманному Альбіоні. Там він має житло, де мешкав під час виступів за Манчестер Сіті, Арсенал і Ноттінгем Форест.

Яка статистика Зінченка у збірній України?

За даними Transfermarkt, Олександр Зінченко провів за національну команду 75 матчів упродовж 11 років. Він дебютував у 2015-ому ще під орудою Михайла Фоменка.

У Зінченка 12 голів та 7 результативних передач. Він брав участь у Євро-2016, Євро-2020 та Євро-2024.

Востаннє Олександр виходив на поле у складі "синьо-жовтих" у вересні минулого року в поєдинку відбору на чемпіонат світу проти Азербайджану.