Украинский лидер Шахтера воссоединился с Сиканом в Турции

Донецкий Шахтер продолжает прощаться со своими украинскими лидерами. "Горняки" оформили переход правого вингера Александра Зубкова в Турцию.

28-летний фланговый полузащитник Шахтера перебрался в турецкий Трабзонспор. Это уже второй трансфер клуба Суперлиги за короткое время, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Трабзонспора.

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Украинизации Трабзонспора

Лишь 22 января турецкий коллектив объявил о подписании нападающего Шахтера Даниила Сикана, а теперь туда перешел и Зубков.

Трабзонспор заключил контракт с Александром Зубковым на 4,5 года.

Это уже второй зарубежный опыт в карьере Зубкова. Летом 2019-го Александр был арендован венгерским Ференцварошем. А уже через год венгры оформили полноценный трансфер правого вингера (110 поединков: 19 мячей и 23 голевые передачи). В августе 2022-го вернулся в Шахтер.

С того момента не покидал донецкий клуб, за который провел 107 матчей, в которых отметился (20 голами и 22 ассистами. Вместе с "горняками" получил 8 трофеев.

К слову. В сезоне-2018/2019 Зубков выступал в аренде за Мариуполь (22 игры). В футболке мариупольцев забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивал стоимость Зубкова в 8 миллионов евро.

Напомним, что также Шахтер покинул многолетний капитан команды Тарас Степаненко, который также будет играть в Турции.