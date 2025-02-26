Лидер сборной Украины получил травму перед матчами в Лиге наций

Александр Зубков недавно перешел из Шахтера в турецкий Трабзонспор. Украинский полузащитник часто появляется в матчах новой команды.

В среду, 26 февраля, прошли матчи 3-го раунда Кубка Турции-2024/2025. Трабзонспор в одном из матчей встретился с Ризеспором.

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Что произошло с Зубковым

Александр Зубков начал кубковый матч в старте Трабзонспора. В первом тайме украинский полузащитник получил травму, сообщает 24 канал со ссылкой на haberts.com.

Зубкова хотя и пытался продолжить игру, но впоследствии понял, что не сможет доиграть хотя бы до конца первого тайма. На 37-й минуте матча против Ризеспора украинец был заменен.

Наставник Трабзонспора Шенол Гюнеш высказался о травме Александра Зубкова в игре против Ризеспора в Кубке Турции.

Зубков, Мустафа и Савич получили повреждения. Надеемся, что они не серьезны,

– прокомментировал Гюнеш.

Пока неизвестно, какую травму получил Александр Зубков. В клубе заявили, что лидер сборной Украины пройдет медицинское освидетельствование 26 февраля, чтобы определить степень повреждения.

К слову. Александр Зубков после перехода в Трабзонспор успел сыграть в пяти матчах. На счету украинского полузащитника одна результативная передача.

Напомним, что через месяц сборная Украины сыграет против Бельгии за выход в дивизион А Лиги Наций. Стыковые матчи состоятся 20 и 23 марта.