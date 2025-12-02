Позорный поступок бывшего вратаря сборной России Александра Филимонова не остался без внимания аналитиков сайта Миротворец. Известный футболист принял участие в пропагандистской акции, которая прославляет военных преступников.

10 июня 2025 года Александр Филимонов принял участие в так называемом "матче героев". В пропогандистской встрече ветераны российского футбола играли с участниками российского вторжения в Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Миротворец.

Как Филимонов попал в базу Миротворца?

Позорный матч проходил в городе Балашиха, Московской области. В матче также приняли участие бывший футболист сборной Украины Дмитрий Парфенов, друг Владислава Ващука по Спартаку Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко. Тренером команды был Валерий Гладилин.

Александра Филимонова внесли в базу Миротворца / скриншот с сайта Миротворец

Что известно о Филимонове?