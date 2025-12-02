Ексворотаря Динамо, якого у Москві зганьбив Шевченко, внесли до бази Миротворця
- Олександр Філімонов потрапив до бази Миротворця через участь у пропагандистській акції "матч героїв", де грали ветерани російського футболу та учасники російського вторгнення в Україну.
- Філімонов, колишній воротар збірної Росії та київського Динамо, зробив фатальну помилку в матчі відбору на Євро-2000, що вплинуло на його кар'єру, і пізніше повернувся до Росії.
Ганебний вчинок колишнього воротаря збірної Росії Олександра Філімонова не залишився поза увагою аналітиків сайту Миротворець. Відомий футболіст взяв участь у пропагандистській акції, яка прославляє військових злочинців.
10 червня 2025 року Олександр Філімонов взяв участь у так званому "матчі героїв". У пропагандистській зустрічі ветерани російського футболу грали з учасниками російського вторгнення в Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Миротворець.
Як Філімонов потрапив до бази Миротворця?
Ганебний матч проходив у місті Балашиха, Московської області. У матчі також взяли участь колишній футболіст збірної України Дмитро Парфьонов, друг Владислава Ващука по Спартаку Єгор Тітов, Андрій Тихонов, Олександр Ширко. Тренером команди був Валерій Гладилін.
Олександра Філімонова внесли у базу Миротворця / скриншот з сайту Миротворець
Що відомо про Філімонова?
- Олександр Філімонов певний час вважався одним з найкращих голкіперів Росії. Він був основним воротарем Спартака та збірної.
- Поворотним моментом у кар'єрі Філімонова став матч відбору на Євро-2000 проти України (1:1). За три хвилини до завершення матчу Андрій Шевченко забив гол завдяки фатальній помилці голкіпера росіян. Після подачі зі стандарту Філімонов намагався зловити м'яч, але підсумку відправив його у ворота.
- Влітку 2001 року Філімонов став гравцем київського Динамо. Валерій Лобановський запросив росіянина через травму основного голкіпера "біло-синіх" Олександра Шовковського. Однак у матчах Ліги чемпіонів Філімонов припускався помилок, через що втратив місце в основі. У підсумку на початку 2001 року голкіпер повернувся в Росію.
- За даними Transfermarkt, у складі Динамо Філімонов зіграв 10 матчів, у яких пропустив 10 голів. У збірній Росії голкіпер провів 16 поєдинків.