Во время своего визита гимнастка встретилась в США с представителями ООН, которым рассказала о том, как российско-украинская война повлияла на ее жизнь, а также исполнила собственную программу. Об этом сообщает 24 Канал.

Подробности визита в США

В Соединенных Штатах она провела дипломатическую работу, посетила финал ЧМ, встретилась с Александром Усиком и продемонстрировала свои навыки прямо посреди Таймс-сквер.

Нью-Йорк меня очень впечатлил. Здесь высокие здания, много людей и очень интересная атмосфера. Я рада, что смогла здесь выступить и рассказать об Украине. Для меня это очень важно,

– отметила Паскаль.

После визита в Нью-Йорк Александра уже побывала в сердце Бразилии – Рио-де-Жанейро. Там юная гимнастка побывала в фавелах. Теперь Александру ждет путешествие в другие уголки мира. Уже 27 июля она побывает в столице Кении Найроби, а 31 июля – в Токио, Япония.

В каждом из этих городов юная гимнастка представит специальную танцевальную постановку в знаковых местах.

Кто такая Александра Паскаль

Вражеская армия внесла свои коррективы в жизнь и детство Саши еще весной 2022 года. Тогда, во время отдыха в Затоке, что в Одесской области, она получила травмы в результате обстрела со стороны россиян.

После 15 дней лечения врачи были вынуждены ампутировать ей ногу. Далее последовали длительное лечение и реабилитация. Впоследствии Александра Паскаль сумела вернуться к занятиям гимнастикой.