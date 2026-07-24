Під час свого візиту гімнастка зустрілася у США з представниками ООН, яким розповіла про вплив російсько-української війни на її життя, а також виконала власну постановку. Про це розповідає 24 Канал.

Деталі візиту до США

У Сполучених Штатах здійснила дипломатичну роботу, відвідала фінал ЧС, зустрілась з Олександром Усиком та продемонструвала власні вміння прямо посеред Таймс-Сквер.

Нью-Йорк мене дуже вразив. Тут високі будинки, багато людей і дуже цікава атмосфера. Я рада, що змогла тут виступити й розповісти про Україну. Для мене це дуже важливо,

– зазначила Паскаль.

Після свого перебування у Нью-Йорку Олександра уже завітала у серце Бразилії – Ріо-де-Жанейро. Там юна гімнастка побувала у фавелах. Тепер на Олександру очікує шлях до інших куточків світу. Уже 27 липня вона побуває у столиці Кенії Найробі, а 31 липня – у Токіо, Японія.

У кожному з цих міст юна гімнастка представить спеціальну танцювальну постановку у визначних локаціях.

Хто така Олександра Паскаль

Ворожа армія внесла свої корективи у життя та дитинство Саші ще навесні 2022 року. Тоді, під час відпочинку у Затоці, що на Одещині, вона отримала травми у наслідок обстрілу росіян.

Після 15 днів лікування лікарі вимушені були ампутувати їй ногу. Далі були тривале лікування та реабілітація. Згодом Олександра Паскаль зуміла повернутись до занять гімнастикою.