В комментарии российскому порталу Дрозд предположил, что Усик мог бы согласиться на бой с 21-летним соперником только при условии значительной финансовой выгоды. По его словам, молодой британец представляет реальную опасность, а риск завершить карьеру поражением может сдерживать украинского чемпиона.

Что сказал Дрозд об Усике?

По его словам, возможный гонорар в размере около 100 миллионов долларов мог бы повлиять на решение украинца.

Вопрос в том, что Итаума реально опасен, поэтому завершать потрясающую карьеру лежа на полу, наверняка, не очень хочется. Мозеса это может устроить. Почему отказывается? Я думаю, что он чувствует опасность. Возможно, пока не видит большой финансовой выгоды в этом поединке,

– отметил Дрозд.

В то же время он подчеркнул, что такой бой без сомнения вызвал бы большой интерес у болельщиков и стал бы одним из самых ярких событий в мире бокса.

То, что это был бы интересный поединок, – это сто процентов,

– добавил он.

