"Завершать карьеру на полу": в России обвинили Усика в трусости
- Российский боксер Георгий Дрозд обвинил Александра Усика в избегании боя с британцем Мозесом Итаумой из-за страха поражения и отсутствия финансовой выгоды.
- Дрозд заявил, что возможный гонорар в 100 миллионов долларов мог бы повлиять на решение Усика, а бой вызвал бы большой интерес у болельщиков.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Георгий Дрозд выступил с резким заявлением в адрес украинского чемпиона Александра Усика. Россиянин предположил, что непобежденный украинец якобы избегает боя с британским проспектом Мозесом Итаума из-за страха потерпеть поражение.
В комментарии российскому порталу Дрозд предположил, что Усик мог бы согласиться на бой с 21-летним соперником только при условии значительной финансовой выгоды. По его словам, молодой британец представляет реальную опасность, а риск завершить карьеру поражением может сдерживать украинского чемпиона.
Что сказал Дрозд об Усике?
По его словам, возможный гонорар в размере около 100 миллионов долларов мог бы повлиять на решение украинца.
Вопрос в том, что Итаума реально опасен, поэтому завершать потрясающую карьеру лежа на полу, наверняка, не очень хочется. Мозеса это может устроить. Почему отказывается? Я думаю, что он чувствует опасность. Возможно, пока не видит большой финансовой выгоды в этом поединке,
– отметил Дрозд.
В то же время он подчеркнул, что такой бой без сомнения вызвал бы большой интерес у болельщиков и стал бы одним из самых ярких событий в мире бокса.
То, что это был бы интересный поединок, – это сто процентов,
– добавил он.
Кто раньше из России высказывался относительно украинских боксеров?
- В своих недавних интервью российский боксер Денис Лебедев сделал ряд резких и спорных заявлений относительно украинских спортсменов. В частности, он высказал мнение, что бывший чемпион мира Владимир Кличко якобы критикует Россию из личной выгоды и под влиянием спонсоров.
Подобные комментарии он озвучивал и ранее, в частности в адрес украинского боксера Александра Усика, которого также подвергал критике, заявляя, что для него "найдется управа".