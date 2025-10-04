Карпаты победили Александрию в боевом матче с предательским автоголом
- Карпаты победили Александрию со счетом 0:2 благодаря голам Бруниньо и автоголу Кампуша.
- После этой победы Карпаты поднялись на 7-е место в турнирной таблице УПЛ-2025/2026 с 11 очками.
Субботнюю программу 8-го тура УПЛ-2025/2026 4 октября открывал матч между Александрией и Карпатами. Для команды Владислава Лупашко это была выездная встреча.
В предыдущем туре Карпаты дома вырвали очки у киевского Динамо, расписав боевую ничью 3:3. "Зелено-белые" лишили киевлян первого места в турнирной таблице УПЛ, сообщает 24 Канал.
Каким был ход матча Александрия – Карпаты?
Уже на старте матча гости из Львова могли повести в счете, но гол не засчитали из-за офсайда. К сожалению, не успели болельщики насладиться футболом, как поединок был вынужденно приостановлен из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.
После отбоя команды вернулись на футбольное поле. Этот вынужденный перерыв пошел на пользу хозяевам, которые добавили в активности. Несмотря на это под занавес первого тайма именно "львы" первыми повели в счете 0:1. Львовский клуб заработал пенальти, которое реализовал Бруниньо.
Кроме этого 11-метрового обе команды имели неплохие моменты забить еще.
На 15-минутный перерыв команда Лупашко ушла минимально ведя на табло.
Во втором тайме команды сыграли всего 7 минут, как матч во второй раз был прерван из-за тревоги. Впоследствии игра была возобновлена.
Убийственный момент упустили Карпаты в середине тайма. Сначала Бруниньо красиво в упор пробил пяткой – сейв от голкипера. На добивании был Игорь Невес, но и его удар был парирован, но уже фланговым защитником Александрии Скорком.
Подопечные Лупашко были значительно острее. Однако и Домчак не засиживался без работы.
На 72-й минуте, казалось, что Мирошниченко выполнил не слишком удачную подачу. Но мяч от ноги Кампуша залетел в сетку ворот Александрии. Предательский рикошет и автогол защитника – 0:2.
Чем ближе было к окончанию матча, тем больше брака стало в действиях хозяев. Александрия преимущественно угрожала владениям Домчака ударами из-за пределов штрафной площади, которые легко забирал в руки молодой голкипер.
В конце матча Довгий спас собственные владения после удара головой от Адамюка.
Финальный свисток зафиксировал выездную победу Карпат над Александрией.
Александрия – Карпаты 0:2
Голы: Бруниньо, 43 (п), Кампуш, 72 (авт.)
- Благодаря этой победе Карпаты набрали уже 11 баллов и поднялись на 7-е место в турнирной таблице УПЛ-2025/2026.
- Александрия осталась при своих 7 очках и занимает 13-ю строчку.