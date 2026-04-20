После завершения игры к болельщикам вышел пообщаться лидер Александрии Мигель Кампуш. Как было видно из трансляции канала УПЛ ТВ, разговор получился довольно напряженным и эмоциональным и почти перерос в конфликт с дракой.
Что произошло после матча Александрия – Верес?
Фанаты Александрии выразили недовольство игрой команды.
Ситуация едва не переросла в физическое столкновение, когда один из болельщиков резко оттолкнул руку футболиста. Однако конфликт удалось остановить, и до серьезного обострения не дошло.
Драка после матча Александрия – Верес / Фото скриншот с трансляции
Какова причина такой реакции у болельщиков Александрии?
Разгромное поражение еще больше осложнило положение Александрии в борьбе за сохранение места в элите.
Вместе с Полтавой команда остается среди главных претендентов на прямой вылет в Первую лигу. Отставание от зоны переходных матчей составляет 8 очков, тогда как до завершения чемпионата осталось всего 6 туров.
Александрия не выигрывает в УПЛ с 27 сентября. Тогда команда в последний раз набрала три очка, обыграв Полтаву (1:0).
Как сыграли другие команды в 24-м туре?
Динамо – Заря 3:1
Оболонь – Полтава 1:1
Колос – ЛНЗ 1:0
Металлист 1925 – Кудривка 1:0
Кривбасс – Рух 3:0
Эпицентр – Карпаты 0:0
Александрия – Верес 0:3
Шахтер – Полесье (матч 20 апреля в 18:00)