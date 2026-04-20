Після завершення гри до вболівальників вийшов поспілкуватися лідер Олександрії Мігель Кампуш. Як було видно з трансляції каналу УПЛ ТБ, розмова вийшла доволі напруженою та емоційною і майже переросла у конфлікт із бійкою.
Дивіться також УПЛ 2025 – 2026 із футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад
Що сталося після матчу Олександрія – Верес?
Фанати Олександрії висловили невдоволення грою команди.
Ситуація ледь не переросла у фізичне зіткнення, коли один із уболівальників різко відштовхнув руку футболіста. Проте конфлікт вдалося зупинити, і до серйозного загострення не дійшло.
Бійка після матчу Олександрія – Верес / Фото скриншот з трансляції
Яка причина такої реакції у вболівальників Олександрії?
Розгромна поразка ще більше ускладнила становище Олександрії в боротьбі за збереження місця в еліті.
Разом із Полтавою команда залишається серед головних претендентів на прямий виліт до Першої ліги. Відставання від зони перехідних матчів складає 8 очок, тоді як до завершення чемпіонату залишилося лише 6 турів.
Олександрія не виграє в УПЛ з 27 вересня. Тоді команда востаннє набрала три очки, обігравши Полтаву (1:0).
Як зіграли інші команди у 24-му турі?
Динамо – Зоря 3:1
Оболонь – Полтава 1:1
Колос – ЛНЗ 1:0
Металіст 1925 – Кудрівка 1:0
Кривбас – Рух 3:0
Епіцентр – Карпати 0:0
Олександрія – Верес 0:3
Шахтар – Полісся (матч 20 квітня о 18:00)