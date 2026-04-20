Болельщики едва не избили известного футболиста, который играет в Украине

В понедельник, 20 апреля, состоялся один из матчей 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились Александрия и Верес. Команда из Александрии потерпела поражение со счетом 0:3.

После завершения игры к болельщикам вышел пообщаться лидер Александрии Мигель Кампуш. Как было видно из трансляции канала УПЛ ТВ, разговор получился довольно напряженным и эмоциональным и почти перерос в конфликт с дракой.

Что произошло после матча Александрия – Верес?

Фанаты Александрии выразили недовольство игрой команды.

Ситуация едва не переросла в физическое столкновение, когда один из болельщиков резко оттолкнул руку футболиста. Однако конфликт удалось остановить, и до серьезного обострения не дошло.

Драка после матча Александрия – Верес / Фото скриншот с трансляции

Какова причина такой реакции у болельщиков Александрии?

Разгромное поражение еще больше осложнило положение Александрии в борьбе за сохранение места в элите.

Вместе с Полтавой команда остается среди главных претендентов на прямой вылет в Первую лигу. Отставание от зоны переходных матчей составляет 8 очков, тогда как до завершения чемпионата осталось всего 6 туров.

Александрия не выигрывает в УПЛ с 27 сентября. Тогда команда в последний раз набрала три очка, обыграв Полтаву (1:0).

