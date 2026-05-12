Серебряный призер чемпионата Украины официально вылетел в Первую лигу

Украинская Премьер-лига сезона 2025/2026 подходит к концу. Помимо определения чемпиона, которым уже стал Шахтер за три тура до финиша, решается и судьба остальных команд.

Некоторые могут вылететь в Первую лигу, а кто-то еще поборется в переходных матчах. В Первую лигу уже вылетел СК Полтава, а за ним и Александрия, сообщает 24 Канал.

Что известно о вылете Александрии из УПЛ?

Сейчас в УПЛ проходит 28-й тур из 30.

Во вторник, 12 мая, Александрия встречалась с Зарей и уступила со счетом 1:2. Это поражение окончательно отбросила команду в нижнюю часть турнирной таблицы и лишила математических шансов побороться за место в переходных матчах.

Стоит знать! Переходные матчи в Украинской Премьер-лиге – это стыковые поединки между командами, финишировавших на 13 – 14 местах в высшем дивизионе, и командами, занявших 3 – 4 места в Первой лиге. Их цель – определить, кто сыграет в УПЛ в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Александрия получила историческое серебро, заняв второе место в чемпионате.

Впрочем, этом сезоне команда не смогла выиграть ни одного матча с сентября, пережив рекордную серию из 21 поединка без побед.

Стоит отметить, что Александрия выступает в УПЛ с 2015 года и ни разу за это время не финишировала ниже девятого места.

Как выступала Александрия в сезоне 2024/2025?

Команда завершила сезон в УПЛ на втором месте, получив 67 очков в 30 матчах, что обеспечило ей участие в Лиге конференций УЕФА в следующем сезоне. На протяжении большей части успешного чемпионата команду возглавлял Руслан Ротань. После завершения чемпионата, в июне 2025 года, новым главным тренером стал Кирилл Нестеренко.

В Кубке Украины клуб дошел до стадии четвертьфинала.

Что известно о футбольном клубе Александрия?

В сезоне 2025/2026 клуб участвовал в Лиге конференций, но уже во втором квалификационном раунде уступил Партизану со счетом 0:2 и 0:4.

В марте 2026 года, после увольнения Кирилла Нестеренко из-за неудовлетворительных результатов, команду в третий раз возглавил Владимир Шаран. По данным сайта Александрии, ранее он выводил клуб к бронзовым наградам в сезоне 2018/2019 и обеспечивал участие в групповом этапе Лиги Европы.