В первом матче футболисты Александрии продемонстрировали приличную игру, но не реализовали свои моменты и уступили 0:2. В ответном матче команда Кирилла Нестеренко собирались совершить камбэк, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Партизан – Александрия?

Уже в дебюте встречи "желто-черные" должны были открывать счет. На свидание с голкипером выбежал Беззера, но с линии штрафной пробил рядом со штангой.

Но на этом неприятности для Александрии не закончились. На 11-й минуте матча прямую красную карточку за фол последней надежды получил Беиратче. Повтор эпизода показал, что защитник гостей играл чисто в мяч. Однако арбитр даже не пересмотрел спорный момент на повторе ВАР.

Партизан сразу воспользовался численным преимуществом. Милошевич ударом со штрафного попал в ворота Шевченко.

На 20-й минуте подопечные Нестеренко пропустили второй мяч. Дубль оформил все тот же Милошевич.

Еще до перерыва Милошевич забил третий гол в ворота Шевченко, окончательно похоронив шансы Александрии на выход в следующий круг.

Во втором тайме Александрия осталась вдевятером. Вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, получил Ндика.

Игра "желто-черных" окончательно расклеилась. В итоге "горожане" пропустили еще и четвертый мяч. Именно с таким счетом на табло завершился этот поединок.

Партизан – Александрия 4:0

Голы: Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

Александрия по итогу двух матчей с Партизаном покидает Лигу конференций на стадии второго квалификационного раунда. "Горожане" не сумели повторить прошлогодний подвиг динамовцев Киева, которые выиграли у "братушек" с общим счетом 9:2.

Ранее сообщалось, что Шахтер в ответном матче Лиги Европы победил Бешикташ (2:0) и вышел в следующий круг квалификации.