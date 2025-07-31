В четверг, 31 июля, в Андорре состоялся ответный матч второго раунда Лиги конференций Санта-Колома – Полесье. Первый поединок противостояния завершился поражением житомирян со счетом 1:2, пишет 24 Канал.

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Как завершился матч Санта-Колома – Полесье?

Подопечные Руслана Ротаня не собирались покидать еврокубки на такой ранней стадии. Делом чести было отыграться после обидного поражения.

Житомирские "волки" активно начали встречу. Уже на 4-й минуте Михайличенко открыл счет после паса Гуцуляка. До свистка на перерыв цифры на табло не изменились.

Видео гола Михайличенко

В дебюте второго тайма Полесье забило второй мяч. Результативным ударом отметился новичок "волков" Филиппов. Однако хозяева поля быстро отыгрались, сравняв счет в двухматчевом противостоянии.

Доводить дело до овертаймов не входило в планы житомирян. Благодаря голам Андриевского и Гайдучика, который вышел на замену во втором тайме, счет стал разгромным.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Полесья – 4:1.

Санта-Колома – Полесье 1:4

Голы: Моурело, 49 – Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 77

Житомирское Полесье вышло в третий раунд квалификации Лиги конференций. На этой стадии "волки" сыграют с победителем пары Марибор (Словения) – Пакш (Венгрия).