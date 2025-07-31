У четвер, 31 липня, в Андоррі відбувся матч-відповідь другого раунду Ліги конференцій Санта-Колома – Полісся. Перший поєдинок протистояння завершився поразкою житомирян з рахунком 1:2, пише 24 Канал.

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Як завершився матч Санта-Колома – Полісся?

Підопічні Руслана Ротаня не збиралися залишати єврокубки на такій ранній стадії. Справою честі було відігратися після прикрої поразки.

Житомирські "вовки" активно розпочали зустріч. Вже на 4-й хвилині Михайліченко відкрив рахунок після пасу Гуцуляка. До свистка на перерву цифри на табло не змінилися.

Відео голу Михайліченка

У дебюті другого тайму Полісся забило другий м'яч. Результативним ударом відзначився новачок "вовків" Філіппов. Однак господарі поля швидко відігралися, зрівнявши рахунок у двоматчевому протистоянні.

Доводити справу до овертаймів не входило в плани житомирян. Завдяки голам Андрієвського та Гайдучика, який вийшов на заміну в другому таймі, рахунок став розгромним.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Полісся – 4:1.

Санта-Колома – Полісся 1:4

Голи: Моурело, 49 – Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77

Житомирське Полісся вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій. На цій стадії "вовки" зіграють з переможцем пари Марибор (Словенія) – Пакш (Угорщина).