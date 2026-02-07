Венгерский министр Сийярто набросился на Олейникову из-за отказа пожать руку сопернице

Теннисистка Александра Олейникова принципиально не захотела здороваться и делать совместное фото с венгеркой, которая ездила в Россию после начала полномасштабной войны. За это чиновник из Венгрии жестко раскритиковал ее в соцсетях.

Олейникова решительно выступает против россиян в спорте и не терпит лояльности к агрессору. Зато министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в фейсбуке в очередной раз показал свою пророссийскую позицию.

Смотрите также Семья сбежала из Украины из-за Януковича, а отец ушел на фронт: кто такая теннисистка Олейникова

Почему Сийярто начал критиковать Олейникову?

Украинская теннисистка на турнире WTA250 в Клуж-Напоке отказалась пожимать руку и делать совместное фото с Анной Бондарь. Венгерка в 2022 году ездила на турнир в Россию, который проводился за деньги "Газпрома".

Олейникова сравнила это с поездкой в нацистскую Германию и заявила, что не будет мириться с таким поведением соперницы, пока та публично не признает ошибку, не осудит российскую агрессию и не выразит поддержку Украине.

Что Сийярто сказал об Олейниковой?

Венгерский глава МИД назвал поведение нашей соотечественницы "возмутительным и скандальным".

Если злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков,

– цинично написал Сийярто.

Чиновник добавил, что "попытка дискредитировать Анну Бондарь" и упоминание о параллелях с нацистской Германией якобы "характеризуют только именно украинскую спортсменку".

Чем известна Александра Олейникова?