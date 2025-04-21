Двукратный олимпийский чемпион бросил вызов Усику

Александр Усик после двух побед над Тайсоном Фьюри стал безоговорочным королем хевивейта. С момента его последнего боя немало бойцов выражали желание сбросить украинца с трона и провести очное противостояние.

К длинному списку желающих добавился еще один боксер. Им стал узбекский супертяжеловес Баходир Джалолов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Узбек имеет большие амбиции

Чемпион двух последних летних Олимпийских игр бросил вызов Александру Усику. Он заявил, что готов к титульному поединку на профессиональном уровне и хочет драться с главными звездами хевивейта.

Я готов драться за титул чемпиона мира. Я хочу получить пояс как можно скорее. Я на 100% к этому готов. Я готов к бою с Усиком и Джошуа, с кем угодно. Я хочу боя с сильнейшими,

– сказал Джалолов.

Отметим, что на профессиональном уровне Баходир Джалолов провел 15 боев. В них он одержал все победы, из которых 14 нокаутом.

Последний раз узбекский боксер выходил на ринг 5 апреля, когда победил украинского бойца Игоря Шевадзуцкого. В этом поединке Джалолов впервые не смог победить досрочно.