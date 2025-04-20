В воскресенье, 20 апреля, в Эр-Рияде состоялся бой между украинцем Виталием Стальченко и боснийцем Диланом Раджичем. Поединок длился все шесть раундов, пишет 24 Канал.
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Президент WBC выделил выступление украинца
Босниец проводил первый бой в профессионалах. Он значительно превосходил украинца по габаритам: рост 203 сантиметра против 184 у украинца и был тяжелее на 35 килограммов.
Виталий не испугался двухметрового гиганта. 24-летний украинец перебоксировал соперника и завоевал путевку в 1/8 финала.
Судьи единогласным решением отдали победу украинскому боксеру – 57:52, 56:53, 56:53.
Этот бой напомнил противостояние Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец превосходил украинского чемпиона, но потерпел два поражения.
Победу Стальченко оценил президент WBC Маурисио Сулейман. Он сделал соответствующий пост в инстаграме.
Храброе выступление украинца Виталия Стальченко, который, уступая в весе 78 фунтами (35 килограммов – 24 Канал), одержал победу в поединке,
– написал Сулейман.
Стальченко поразил Сулеймана / фото из инстаграма президента WBC
Кто из украинцев вышел в 1/8 финала Гран-при WBC
Напомним, что в Гран-при WBC боксеры соревнуются в четырех дивизионах: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждой категории стартовали по 32 спортсмена. От Украины приняли участие 11 боксеров.
К сожалению, выбыли из борьбы: Игорь Семончук, Александр Соломенников, Липарит Устян, Иштван Хержени, Павел Юськив. В 1/8 финала пробились: Даниил Лозан, Максим Молодан, Петр Фролов, Дмитрий Рыбалко, Цотне Рогава и Виталий Стальченко.
В следующей стадии состоятся два украинских дерби: в хевивейте сразятся Рогава и Стальченко, а в среднем весе – Максим Молодан и Дмитрий Рыбалко.