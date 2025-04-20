В четвертый соревновательный день Гран-при WBC в Эр-Рияде состоялись поединки в "королевском" дивизионе. Непобежденный украинец Цотне Рогава дрался с австралийцем Льюисом Кларком, пишет 24 Канал.

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Уверенная победа Рогавы

Рогава сразу же завладел инициативой в поединке. 31-летний украинец прижал соперника к канатам, методично бомбардируя австралийца мощными ударами. Льюс Кларк только защищался блоком, спасаясь клинчами.

Решающим стал второй раунд. Один из ударов Рогавы в корпус австралийца оказался слишком тяжелым. Кларк оказался на канвасе, а судья начал отсчет.

Однако австралиец смог подняться и продолжить бой. Тотальное преимущество сказалось в конце трехминутки. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение и закончить поединок.

Видео нокаута в исполнении Рогавы

Таким образом, чемпион США по версии WBC одержал победу техническим нокаутом и вышел в следующий раунд Гран-при в Эр-Рияде. Беспроигрышная серия Рогавы продолжается 11 поединков.

Напомним, что в первом раунде турнира победу также одержал Даниил Лозан. Украинец единогласным решением судей победил узбека Камронбека Эшматова.