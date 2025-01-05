Объединенный чемпион мира заверил, что собирается продолжить карьеру, однако в какой весовой категории и с кем хочет драться не уточнил. Неопределенностью пытаются воспользоваться немало боксеров и их менеджеров, которые заинтересованы в титульной битве против Усика.

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Кто хочет выйти на ринг с Усиком

Накануне команде Александра бросили очередной вызов. На этот раз на такой шаг пошел тренер конголезского хевивейтера Мартина Баколе, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Билли Нельсона в соцсети X.

Наставник заявил, что его подопечный готов к чемпионскому поединку и призвал Эгиса Климаса прекратить игнорировать африканского бойца:

Эгис, единственная опасность для Усика – это Мартин Баколе, ваша команда это знает, поэтому вы никогда не вспоминаете о нем. Деритесь с настоящим претендентом, а не с кем-то, кого вы уже сводили в школу,

– написал Нельсон.

Отметим, что ранее сам Баколе размышлял о возможности проведения боя с Усиком. Он считает, что украинец избегает его из-за спарринга, который состоялся в Дубае.

Справка. 31-летний Мартин Баколе провел на профессиональном уровне 22 боя, в которых одержал 21 победу. Последний раз он выходил на ринг в августе 2024 года, когда нокаутировал до того непобедимого американца Джареда Андерсона.

Напомним, что сейчас конголезец является третьим номером в рейтинге IBF. Организация уже санкционировала его бой против Эфе Аджагбы за статус обязательного претендента на пояс, которым владеет Даниэль Дюбуа.