Об'єднаний чемпіон світу запевнив, що збирається продовжити кар'єру, проте в якій ваговій категорії та з ким хоче битися не уточнив. Невизначеністю намагаються скористатися чимало боксерів та їх менеджерів, які зацікавлені в титульній битві проти Усика.

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Хто хоче вийти на ринг з Усиком

Напередодні команді Олександра кинули черговий виклик. Цього разу на такий крок пішов тренер конголезького хевівейтера Мартіна Баколе, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Біллі Нельсона в соцмережі X.

Наставник заявив, що його підопічний готовий до чемпіонського поєдинку та закликав Егіса Клімаса припинити ігнорувати африканського бійця:

Егісе, єдина небезпека для Усика – це Мартін Баколе, ваша команда це знає, тому ви ніколи не згадуєте про нього. Бийтеся зі справжнім претендентом, а не з кимось, кого ви вже зводили в школу,

– написав Нельсон.

Зазначимо, що раніше сам Баколе розмірковував про можливість проведення бою з Усиком. Він вважає, що українець уникає його через спаринг, який відбувся в Дубаї.

Довідка. 31-річний Мартін Баколе провів на професійному рівні 22 бої, в яких здобув 21 перемогу. Востаннє він виходив на ринг у серпні 2024 року, коли нокаутував до того непереможного американця Джареда Андерсона.

Нагадаємо, що наразі конголезець є третім номером у рейтингу IBF. Організація вже санкціонувала його бій проти Ефе Аджагби за статус обов'язкового претендента на пояс, яким володіє Даніель Дюбуа.