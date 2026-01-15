Клуб мотивировал решение тем, что вингер отказался подписывать новый контракт на улучшенных условиях. Игрок впервые публично отреагировал на ситуацию в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что сказал Гуцуляк о решении Полесья его отстранить?

Алексей Гуцуляк рассказал, что был исключен из основного состава взрослой команды на турецкие сборы буквально в последний момент.

По распоряжению руководства Полесья он теперь вынужден тренироваться с футболистами U-19.

В публичной плоскости игрок решил не обострять конфликт с житомирянами и ограничиться довольно стандартными словами относительно своего отношения к игре.

На протяжении всего контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме и преданности команде. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол на максимальном уровне. Помочь команде бороться за чемпионство, вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года, для меня это мечта. Сохраняю уважение к клубу и его болельщикам,

– подчеркнул Гуцуляк.

Почему Полесье перевело Гуцуляка в юношескую команду?

Официальная позиция, изложена в телеграм-сообщении, заключается в том, что тренер Руслан Ротань и его штаб имеют "ответственность строить команду не только не ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу", опираясь на игроков, которые "связывают будущее с Полесьем и разделяют его амбиции".

Фактически же Алексей Гуцуляк и Сергей Чоботенко оказались вне состава из-за нежелания подписывать новые контракты. Срок действия их соглашений истекает летом 2026 года, то есть Полесье теряет игроков свободными агентами, без денежной компенсации.

Как Гуцуляк выступал за Полесье и сборную Украины?