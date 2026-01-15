"Я не давал повода": лучший бомбардир сборной Украины отреагировал на отстранение от Полесья
- Алексей Гуцуляк отреагировал на отстранение от Полесья, отметив, что не давал повода для сомнений в своем профессионализме.
- Клуб Полесья перевел Гуцуляка в молодежный состав из-за отказа подписать новый контракт, что может грозить потерей игрока без компенсации.
Алексей Гуцуляк в 2025 году стал самым результативным игроком сборной Украины по футболу. Но в житомирском Полесье его "понизили" до молодежного состава.
Клуб мотивировал решение тем, что вингер отказался подписывать новый контракт на улучшенных условиях. Игрок впервые публично отреагировал на ситуацию в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Смотрите также Лучшего нападающего Украины хотят купить известные клубы из Европы
Что сказал Гуцуляк о решении Полесья его отстранить?
Алексей Гуцуляк рассказал, что был исключен из основного состава взрослой команды на турецкие сборы буквально в последний момент.
По распоряжению руководства Полесья он теперь вынужден тренироваться с футболистами U-19.
В публичной плоскости игрок решил не обострять конфликт с житомирянами и ограничиться довольно стандартными словами относительно своего отношения к игре.
На протяжении всего контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме и преданности команде. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол на максимальном уровне. Помочь команде бороться за чемпионство, вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года, для меня это мечта. Сохраняю уважение к клубу и его болельщикам,
– подчеркнул Гуцуляк.
Почему Полесье перевело Гуцуляка в юношескую команду?
Официальная позиция, изложена в телеграм-сообщении, заключается в том, что тренер Руслан Ротань и его штаб имеют "ответственность строить команду не только не ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу", опираясь на игроков, которые "связывают будущее с Полесьем и разделяют его амбиции".
Фактически же Алексей Гуцуляк и Сергей Чоботенко оказались вне состава из-за нежелания подписывать новые контракты. Срок действия их соглашений истекает летом 2026 года, то есть Полесье теряет игроков свободными агентами, без денежной компенсации.
Как Гуцуляк выступал за Полесье и сборную Украины?
По данным Transfermarkt, Гуцуляк провел в этом сезоне 13 матчей в УПЛ, забил 2 гола и отдал 6 ассистов. В квалификации Лиги конференций у него 6 матчей, 1 забитый мяч и 1 результативная передача.
2025 год был успешным для Алексей в национальной сборной: 5 голов, из которых 4 в официальных матчах против Бельгии, Азербайджана и дважды Исландии.