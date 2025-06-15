Агент Довбыка развеял слухи о трансфере украинца
- Агент Артема Довбика, Алексей Люндовский, опроверг слухи о возможном трансфере форварда из Ромы, назвав их выдумкой.
- Довбик остается ключевым игроком Ромы, забив 17 голов в дебютном сезоне, а клуб не обсуждает его продажу.
Клуб ищет еще одного нападающего для усиления атаки, но вопрос о продаже Довбыка не стоит на повестке дня.
В сети ходило множество слухов относительно возможной смены клуба Артема Довбыка. ожидалось, что игрок покинет Рому летом 2025 года.
Агент Артема Довбыка Алексей Люндовский опроверг информацию о возможной продаже форварда Ромы этим летом, назвав ее выдумкой. По его словам, украинский нападающий остается ключевым игроком клуба, а руководство даже не обсуждает его трансфер, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинский футбол".
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Агент о возможном трансфере
Люндовский назвал слухи полным бредом и сказал, что в прошлом сезоне Довбик был лучшим форвардом Ромы, поскольку в дебютном сезоне забил 17 голов.
Это больше, чем их такие признанные бомбардиры как Эдин Джеко, Абель Бальбо или Руди Феллер в свои дебютные сезоны в Роме, и опытный Гасперини очень рассчитывает на Артема в новом сезоне,
– сказал агент Артема Довбика.
Также он добавил, что клуб ищет еще одного нападающего, чтобы повысить атакующий потенциал команды и это абсолютно нормально для клуба с высокими целями на следующий сезон.
"Я в постоянном контакте с руководством клуба и вопрос о трансфере Артема летом даже не обсуждается", – подытожил Алексей Люндовский.
Справка. В сезоне 2024/2025 Артем Довбик сыграл 45 матчей за Рому во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
Напомним, что услугами украинского футболиста интересовался Реал Бетис.