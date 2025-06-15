Агент Артема Довбика Олексій Люндовський заперечив інформацію про можливий продаж форварда Роми цього літа, назвавши її вигадкою. За його словами, український нападник залишається ключовим гравцем клубу, а керівництво навіть не обговорює його трансфер, пише 24 Канал з посиланням на "Український футбол".

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Агент про можливий трансфер

Люндовський назвав чутки повною маячнею і сказав, що у минулому сезоні Довбик був найкращим форвардом Роми, оскільки в дебютному сезоні забив 17 голів.

Це більше, ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер в свої дебютні сезони в Ромі, і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні,

– сказав агент Артема Довбика.

Також він додав, що клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди і це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон.

"Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється", – підсумував Олексій Люндовський.

Довідка. У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв 45 матчів за Рому в усіх турнірах, у яких забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що послугами українського футболіста цікавився Реал Бетіс.