"Суркису больно говорить в глаза": тренер Динамо прокомментировал отставку через емейл

Алексей Михайличенко дважды переживал момент отставки с поста главного тренера Динамо. Во втором случае процесс прощания с родным клубом состоялся фактически в онлайн-режиме.

В интервью ютуб-проекту Дениса Бойко бывший наставник киевлян рассказал, почему в 2020 году вместо разговора с президентом и джентльменской договоренности он получил извещение об увольнении по электронной почте.

За что Михайличенко уволили из Динамо в 2020 году?

В июле 2020 года Динамо под руководством Михайличенко завершило "ковидный" сезон на 2-м месте в чемпионате и выиграло Кубок Украины. Несмотря на в целом хорошие результаты, президент Динамо Игорь Суркис принял решение уволить тренерский штаб.

Михайличенко оправдывается, что не готовил команду к сезону, ведь летние сборы киевляне проводили еще под руководством Александра Хацкевича. К тому же, коронавирусная павза "перевернула его с ног на голову, никто не знал до конца, что это будет". Однако эти аргументы владельца команды не убедили.

Более того – оказалось, что об увольнении Михайличенко узнал из своего электронного почтового ящика.

Я знаю, что Игорю Суркису больно это говорить в глаза. Мне так кажется. Как-то неудобно ему, не может он это сделать. Я так для себя это объяснял. Хотя мы знакомы столько лет, еще с 80-х годов. Просто прийти и сказать – ничего бы такого в этом не было,

– вспомнил Михайличенко.

При этом экс-тренер подчеркнул, что не держит обиду на Динамо и руководство, потому что "мы вместе прожили очень большую жизнь".

Какие достижения у Михайличенко были с Динамо?