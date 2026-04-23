"Я засмеялся": легенда Динамо Михайличенко рассказал, как получил предложение играть за Россию

Алексей Михайличенко был одним из самых ярких игроков сборной Советского Союза в последние годы ее существования. После падения империи СССР легенду Динамо хотели переманить в команду России.

В разговоре с Денисом Бойко для его ютуб-проекта Михайличенко вспомнил, как получил предложение из Москвы. Реакция оказалась предсказуемой.

Что ответил Михайличенко, когда его звали играть за Россию?

В 1990 году сборная СССР выступила на последнем своем турнире, чемпионате мира. После этого в 1992 году на Евро команда поехала уже под названием СНГ и сыграла не слишком удачно, заняв последнее место в группе.

По словам Алексея Михайличенко, дальше стало понятно, что все уже будут соревноваться отдельными сборными. Талантливый атакующий хавбек получил звонок из Москвы от тогдашнего руководства российского футбола.

Предлагали не просто перейти в сборную России, а стать ее первым капитаном. Ну, и понятно, что жилье, деньги... Я рассмеялся в ответ. Сказали, что такой реакции и ждали, но должны были попробовать. Моя Родина – это не только Украина, но и мои друзья, родственники, стадион "Динамо",

– эмоционально отметил Михайличенко.

За сборную Украины Михайличенко провел всего два матча – в 1992 году против Беларуси и в 1994-м против Словении. Но остался в истории как уникальный игрок, которому за время карьеры удалось поиграть в трех разных национальных командах.

Чего достиг Михайличенко с Динамо?