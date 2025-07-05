В результате ракетного удара России погиб 16-летний самбист Алексей Петренко
- 2 июня Россия осуществила обстрел Житомирщины, в результате которого погиб 16-летний самбист Алексей Петренко.
- Алексей был перспективным спортсменом, кандидат в Мастера спорта Украины, и погиб в поселке Марта.
- Национальная федерация самбо Украины выразила соболезнования семье и осудила преступления российских военных.
В среду, 2 июня, Россия в очередной раз осуществила массированный обстрел территории Украины. В результате атаки пострадала Житомирская область.
В результате ракетной атаки по Житомирской области погиб 16-летний Алексей Петренко. Парень был самбистом, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную федерация самбо Украины.
Читайте также Россияне уничтожили офис Федерации футзала Киева
Россияне убили юного спортсмена
В Федерации сообщили, что 2 июня в результате вражеского обстрела в поселке Березня Житомирской области погиб наш спортсмен-самбист Алексей Петренко.
Алексей был кандидат в Мастера спорта Украины, воспитанник отделения борьбы самбо ДЮСШ Житомирского горсовета, призер областных и всеукраинских соревнований. Алексей занимался самбо с 2018 года и был очень перспективным спортсменом.
Алексею было всего 16 лет. Мы искренне соболезнуем матери Алексея, его родным и близким. Вечная память и Царство небесное! Никогда не простим российским убийцам их преступления!
– написали в Национальной федерации самбо Украины.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Алексея Петренко.