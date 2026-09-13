Резников завершил свою работу в правительстве в 2023 году после ряда скандалов, связанных с закупками для армии. Три года спустя выяснилось, что он занимается спортом, пишет 24 Канал.

Экс-министр Резников играет в падель

Алексей Резников представляет Украину на турнире по паделу FIP Senior World Cup. Это соревнование для игроков старшей возрастной категории – самому Резникову в июне исполнилось 60 лет.

Вместе с Сергеем Синицей на старте турнира бывший министр потерпел поражение в категории 55+ от тандема из Венесуэлы – 0:6, 1:6. Однако уже на второй день им удалось реабилитироваться и одержать победу со счетом 6:3, 6:1 над парой из Гонконга.

В целом у сборной Украины одна победа и одно поражение. Наши игроки в паделе обыграли Гонконг 5:0, а Венесуэле уступили 1:4. Им удалось выйти в основную сетку соревнований.

Почему Алексей Резников известен

Именно Резников возглавлял Министерство обороны Украины во время полномасштабного вторжения россиян. Он покинул свой пост 5 сентября 2023 года.

Журналисты-расследователи утверждали, что чиновник причастен к закупке продуктов питания для военных по завышенным ценам. В частности, тогда появился популярный в СМИ тезис о "яйцах по 17 гривен за штуку", который впоследствии был опровергнут.

Официальных обвинений против Резникова выдвинуто не было.