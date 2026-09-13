Резніков завершив свою роботу в уряді у 2023 році після низки скандалів щодо закупівель для армії. Три роки потому виявилося, що він веде спортивну кар'єру, пише 24 Канал.

Ексміністр Резніков грає в падел

Олексій Резніков прадставляє Україну на турнірі з паделу FIP Senior World Cup. Це змагання для гравців старшої вікової категорії – самому Резнікову у червні виповнилося 60 років.

Разом з Сергієм Синицею на старті турніру колишній міністр зазнав поразки у категорії 55+ від тандему з Венесуели – 0:6, 1:6. Проте вже на другий день їм вдалося реабілітуватися і здобути перемогу 6:3, 6:1 над парою з Гонконгу.

Загалом у збірної України одна перемога та одна поразка. Наші гравці в падел здолали Гонконг 5:0, а Венесуелі програли 1:4. Їм вдалося вийти до основної сітки змагань.

Чим відомий Олексій Резніков

Саме Резніков очолював Міністерство оборони України під час повномасштабного вторгнення росіян. Він залишив свою посаду 5 вересня 2023 року.

Журналісти-розслідувачі стверджували, що чиновник причетний до закупівлі продуктів харчування для військових за завищеними цінами. Зокрема тоді з'явилася популярна у ЗМІ теза про "яйця за 17 гривень штука", яку потім спростували.

Офіційних звинувачень проти Резнікова висунуто не було.