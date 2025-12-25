Отец в ВСУ, а Россия бомбит родной город: интересные факты о юном рекордсмене Алексее Середе

В Украине всегда были выдающиеся спортсмены, которые прославляют родную страну на международных соревнованиях. Им также растет достойная замена, которая в будущем может получить еще больше наград для Родины.

Одним из них является украинский прыгун в воду Алексей Середа. Что известно о карьере и достижениях спортсмена, а также интересные факты – рассказывает 24 канал.

Что известно о карьере Середы?

Как говорится в статье на Википедии, Среда 25 декабря 2025 года празднует 20-летие. В возрасте четырех лет вместе с сестрой-близняшкой прыгун в воду начал посещать спорткомплекс "Водолей", где тренировались до 16 лет.

Позже их вместе с тренером Татьяной Погребной пригласили в Киев. Впоследствии сестра Середы, которая была чемпионкой Украины и кандидатом в мастера спорта оставила карьеру.

Алексей Середа / Фото из открытых источников

А Алексей в 2019 году дебютировал в составе национальной сборной Украины. Юный атлет на чемпионате мира вместе с Олегом Сербиным получил четвертое место в финале синхронных прыжков.

Также он стал четвертым в индивидуальных прыжках на вышке и квалифицировался на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Как Середа выступил на Олимпиаде в Токио?

Олимпийские игры-2020 в Токио перенесли из-за пандемии COVID-19, поэтому соревнования состоялись в 2021 году. 7 августа украинец выступил в финале турнира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки занял шестое место.

Алексей Середа / Фото из открытых источников

Также Середа вместе с Сербиным выступил в сихронных прыжках. Тогда украинские спортсмены заняли шестую строчку.

Накануне Олимпиады он принял участие в домашнем чемпионате Европы, который состоялся в Киеве в 2019 году. Тогда еще украинский прыгун в воду стал самым молодым победителем соревнований в истории.

Как Середа стал самым молодым чемпионом Европы?

На момент, когда в столице Украины состоялся чемпионат Европы, Среде было всего 13 лет. В синхронных прыжках вместе с тем же Сербиным он стал серебряным призером соревнований.

Однако в индивидуальных прыжках Середа завоевал "золото" турнира – украинец показал результат 488,85 балла. Интересно, что 22 августа 2022 года во второй раз победил на чемпионате Европы, став первым украинцем, который получил этот титул.

Что известно о личной жизни Середы?

Несмотря на публичность украинский прыгун держит личную жизнь вне публичности. Однако в интервью "Коротко.о" о том, что его отец служит в Вооруженных Силах Украины.

"Он находится в Херсонской области. Живет в окопе. И с ним я уже не виделся очень давно. Но связь с ним есть, мы часто общаемся. Папа хоть и говорит мне, что у них "тихо и спокойно", а я понимаю, что "долетает" в те места, где он служит, часто. Просто он так говорит, чтобы мы с сестрой не волновались и думали, что все в порядке",

– рассказывал спортсмен.

Также он высказался о том, что в августе 2025 года в очередной раз обстреляли его родной город Николаев. Под удар попал спорткомплес "Водолей", где Середа начал заниматься спортом.

"Честно говоря, не знаю, в каком он сейчас состоянии. Мне известно, что из него повылетали окна. Мне было очень обидно – это твой родной бассейн, ты в нем вырос, делал свои первые шаги. И тут его эти собаки обстреливают, а потом еще допускают российских спортсменов на соревнования и говорят, что это нейтральные спортсмены. Хотя, как видим, эти нейтральные спортсмены разрушают наши города, не дают нам нормально жить",

– поделился Середа.

Кроме того, он отметил, что в Николаеве также пострадал его дом. По словам спортсмена, в дом прилетел снаряд и пробил два этажа и была дыра в ванной комнате, но все удалось восстановить.

Как Середу приглашали в Россию?

После начала полномасштабного вторжения Середу приглашали в Россию. О чем рассказывала мать спортсмена Елена в интервью Obozrevatel UA.

По ее словам, спортсмен не общался с представителями вражеской страны из-за возраста. В то же время Середа очень популярен в государстве-агрессоре.

Мне несколько раз до войны звонил россиянин – у них с женой не было детей, и они усыновили мальчика, который пошел на прыжки в воду. Леша у него кумир, и до вторжения 24 февраля папа связывался со мной и спрашивал, как попасть к Леше на тренировку. Я ему говорила: Вы же понимаете, что я этим не заведую, звоните тренеру Тамаре Владимировне и договаривайтесь, – рассказывала мать Середы.

В результате все завершилось лишь разговорами. Украинский прыгун отказался от приглашения российских тренеров.

Другие достижения Середы