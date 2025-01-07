Динамо может заключить контракт с защитником сборной Украины

В последний день 2024-го года появилась официальная новость об объединении двух львовских клубов с нового сезона-2025/2026 – Карпат и Руха. После этого заявления клубы устроили "охоту" на игроков "желто-черных".

Поговаривали, что после слияния несколько игроков Руха перейдут в Карпаты. На других же могут претендовать другие клубы.

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Сыч может пойти на повышение

Одним из самых обсуждаемых игроков Руха стал фланговый защитник Алексей Сыч, который солидно прибавил в игре в последнее время. Это даже заметили в лагере национальной сборной Украины, за которую 23-летний футболист дебютировал в ноябре 2024-го года.

В СМИ есть немало информации, что за талантливого защитника борются два клуба – Карпаты и Динамо. Ранее сообщалось, что Сыч отказался от просмотра в столичном гранде, на который поехал его одноклубник Богдан Слюбик.

После чего были слухи, что после такого отказа Алексей подпишет контракт со "львами". Однако 6 января снова появилась информация о трансфере правого защитника в команду Александра Шовковского, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

Пока никакого официального подтверждения со стороны киевского клуба об этом возможном трансфере нет.

Что известно об Алексее Сыче