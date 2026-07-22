Перед матчами с ПАОКом во втором квалификационном раунде Лиги Европы Динамо объявило о новом подписании. Киевляне укрепили позицию правого защитника, сообщает сайт Динамо.

Кого подписало Динамо

"Бело-синие" объявили, что новым футболистом команды стал Алексей Сыч. 25-летний футболист подписал контракт с Динамо на три года с возможным продлением еще на один сезон. Предыдущим клубом Сыча были львовские Карпаты.

Сайт Transfermarkt оценивает трансфер в 1 миллион евро. Кроме того, "зелено-белые" оставляют за собой право на 50% дохода от следующего трансфера Алексея. В новой команде Сыч будет играть под 5-м номером.



Алексей Сыч покинул Карпаты / фото ФК Динамо

Что известно о Сыче?

Защитник родился в Ровенской области и воспитывался в Карпатах. В 2020 году он дебютировал за львовский клуб и в том же году перешел в другой клуб из этого города Рух.

Именно в составе "желто-черных" Сыч закрепился на уровне УПЛ. В "Рухе" защитник играл до 2025 года, с перерывом на один сезон в бельгийском Кортрейке.

В 2025 году игрок вернулся в Карпаты. Однако травмы не позволили Алексею стать полноценным игроком основного состава, на его счету 22 матча за "львов".

Также в 2024 году футболист дебютировал за сборную Украины в Лиге наций и помог команде Реброва одолеть Албанию. Всего за "сине-желтых" он отыграл два матча.

Как Динамо начало сезон?

Напомним, что Динамо летом рассталось с Александром Караваевым, который перешел в Шахтер. На его замену уже был подписан Томаш Кендзера. Поляк ранее уже играл за киевлян с 2017 по 2023 годы.

Киевляне уже начали сезон в Лиге Европы. Подопечные Костюка сыграли две нулевые ничьи с румынским клубом Университатя Клуж, пройдя соперника в серии пенальти.