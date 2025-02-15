Внук легендарного Мухаммеда Али проиграл в андеркарде боя Беринчик – Дэвис

В Нью-Йорке продолжается вечер бокса, который возглавляет бой Дениса Беринчика против Кейшона Дэвиса. В рамках андеркарда свой поединок провел Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мухаммеда Али.

24-летний американский боксер провел бой против малоизвестного земляка Хуана Карлоса Гуэррера. Поединок состоялся в среднем весе, сообщает 24 Канал.

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Второе поражение в карьере

Боксеры прошли всю дистанцию в виде 10 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Они разделились в своем решении. Один судья отдал предпочтение Нико Али Уолшу 58:56. Зато два других рефери были на стороне его соперника – дважды 56:58.

Видео объявления результата боя

Внук легенды бокса проиграл по раздельному решению судей. Нико потерпел второе поражение в своей карьере на профи-ринге. Всего за спиной Али Уолша 14 проведенных поединков, в которых он одержал 11 побед (5 – нокаутом), а еще один бой не состоялся.

Напомним, что первое поражение в карьере Нико Али Уолш потерпел 16 августа 2023-го года, когда уступил Сону Акале.