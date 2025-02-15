24-річний американський боксер провів бій проти маловідомого земляка Хуана Карлоса Гуеррера. Поєдинок відбувся у середній вазі, повідомляє 24 Канал.

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Друга поразка у кар'єрі

Боксери пройшли усю дистанцію у вигляді 10 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Вони розділились у своєму рішенні. Один суддя віддав перевагу Ніко Алі Волшу 58:56. Натомість два інші рефері були на стороні його суперника – двічі 56:58.

Відео оголошення результату бою

Онук легенди боксу програв за роздільним рішенням суддів. Ніко зазнав другої поразки у своїй кар'єрі на профі-рингу. Загалом за спиною Алі Волша 14 проведених поєдинків, у яких він здобув 11 перемог (5 – нокаутом), а ще один бій не відбувся.

Нагадаємо, що першої поразки у кар'єрі Ніко Алі Волш зазнав 16 серпня 2023-го року, коли поступився Сону Акале.