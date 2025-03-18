Становилась призером ЧМ и Евро: украинская гимнастка завершила карьеру в 19 лет – какая причина

Призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике в групповом многоборье Алина Мельник приняла непростое решение. Она объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 19 лет.

Об этом львовянка сообщила на своей странице в инстаграме, информирует 24 Канал. Причиной стали проблемы со здоровьем.

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Художественная гимнастика навсегда в сердце

Последними профессиональными соревнованиями для Мельник стали Олимпийские игры-2024 в Париже. Там она вместе с партнершами по команде заняла седьмое место в финале группового многоборья.

По словам Алины, она в течение двух лет боролась с травмами стоп. Гимнастка делала все, чтобы осуществить свою мечту об участии в Олимпиаде, но уже тогда знала, что это будет ее последний профессиональный турнир.

"Гимнастика дала мне не только невероятные эмоции, а также принесла и много боли. Травмы стоп поставили под сомнение все. В 2023 году, после операции, я даже не могла представить, что вернусь в сборную, что мне удастся сделать еще столько всего. За полгода до Олимпиады я не знала, выдержу ли все это: постоянные истерики, невыносимая боль, обезболивающие, но это был мой выбор. Олимпиада была моей мечтой и я решила не сдаваться, а идти до конца.

Решение о завершении спортивной карьеры было чрезвычайно сложным. Здоровье больше не позволяет мне заниматься любимой гимнастикой. И я прекрасно понимала и знала, что Олимпийские игры – это мой последний выход на ковер. Получилось не все так, как хотелось, но многие свои мечты я осуществила. И хоть эта история завершается, я точно знаю: впереди еще много нового", – написала Мельник.

Памятные моменты карьерного пути Алины Мельник: смотрите видео

К слову. В конце 2024 года завершила карьеру еще одна украинская гимнастка – Мария Высочанская. Она также специализировалась на групповом многоборье.

Главные достижения Алины Мельник в художественной гимнастике