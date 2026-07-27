В четвертьфинальном поединке украинка совершила настоящую сенсацию. Полозюк разгромно победила лидера мирового рейтинга, итальянку Мартину Батини, со счетом 15:6, сообщает 24 Канал .

Результат Алины Полозюк

Этот результат стал лучшим достижением в карьере Алины на уровне чемпионатов мира. Кроме того, Полозюк войдет в историю как первая украинская рапиристка, получившая медаль на ЧМ по этой дисциплине.

В поединке за выход в финал соперницей Алины стала еще одна титулованная представительница Италии – Арианна Эрриго.

Она стала бронзовым призером чемпионата мира, обеспечив себе медаль благодаря выходу в полуфинал. В поединке за выход в финал украинская фехтовальщица уступила титулованную соперницу из Италии.

Бронзовая награда Полозюк стала первой для сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию в 2026 году.

Напомним, что турнир продолжается в Гонконге с 22 по 30 июля.