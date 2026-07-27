У чвертьфінальному поєдинку українка створила справжню сенсацію. Полозюк розгромно перемогла лідерку світового рейтингу, італійку Мартіну Батіні, з рахунком 15:6, повідомляє 24 Канал.

Результат Аліни Полозюк

Цей результат уже став найкращим досягненням у кар'єрі Аліни на рівні чемпіонатів світу. Крім того, Полозюк увійде в історію як перша українська рапіристка, яка здобула медаль на ЧС у цій дисципліні.

У поєдинку за вихід до фіналу суперницею Аліни стала ще одна титулована представниця Італії – Аріанна Ерріго.

Вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, забезпечивши собі медаль завдяки виходу до півфіналу. У поєдинку за вихід до фіналу українська фехтувальниця поступилася титулованій суперниці з Італії.

Бронзова нагорода Полозюк стала першою для збірної України на чемпіонаті світу з фехтування 2026 року.

Нагадаємо, що турнір триває в Гонконзі з 22 до 30 липня.