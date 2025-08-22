Впереди у Александра Усика "прощальный танец" на профи-ринге. Бывшая украинская боксерка Алина Шатерникова в интервью 24 Канала предположила, будет ли ее звездный земляк причастен к боксу после ухода на пенсию.

Будет ли Усик причастен к боксу после окончания карьеры?

Бывшая чемпионка мира рассказала, что нет ни одного боксера, который после окончания карьеры бы полностью отошел от бокса.

Могу точно сказать, что нет ни одного боксера, который бы полностью отбросил бокс из своей жизни после окончания карьеры. Кто-то продолжает тренироваться для себя, кто-то начинает тренерскую карьеру, кто-то становится функционером, поэтому Александр сто процентов будет причастен к боксу. Но уже в каком статусе и роль это будет – увидим,

– сказала Шатерникова.

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины поставила в пример Владимира Кличко. По словам Шатерниковой, Кличко-младшего часто приглашают на лекции по лидерству, ведь Владимир является прекрасным ментором. Несмотря на это он продолжает поддерживать свою физическую форму и не покинул тренировок по боксу.

Справка. За спиной Александра Усика 24 победных боя на профи-ринге (все проведенные), 15 из которых завершались нокаутом от украинца.

По мнению экс-чемпионки, так же будет и в жизни Усика. Он одновременно может развиваться в аграрном секторе, о котором он неоднократно рассказывал, так и не забывать приходить в боксерские залы ради тренировок.

