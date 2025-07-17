Шатерникова спрогнозировала "грязный" бокс от Дюбуа в реванше: будет ли удар ниже пояса Усика

Всего два дня осталось до реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на "Уэмбли". Накануне второй битвы в боксерском сообществе прогнозируют, будет ли британец снова "грязно" боксировать 19 июля.

Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова в интервью 24 Каналу рассказала о стиле бокса Даниэля Дюбуа в реванше против Александра Усика. По ее мнению, британец сделает все, чтобы победить на "Уэмбли".

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Будет ли Дюбуа "грязно" драться в реванше с Усиком?

По словам Шатерниковой, "Динамит" будет использовать в реванше все, что только угодно ради победы. Ведь для него эта победа может стать, вероятно, более значимой, чем для самого Усика.

Объясняю... Если ты выиграешь у лучшего бойца 10-летия в хевивейте, то твое состояние на будущее улучшится в десятки или сотни раз. Поэтому это некий карт-бланш, где победа над Усиком принесет ему не только мощную медийность. Все это монетизируется в дальнейших его поединках, где он будет боксировать уже в роли победителя над Александром. Поэтому для Дюбуа реванш против Усика, это бой, где может определиться, как он дальше будет двигаться в профессиональном боксе. Зато Александр Усик уже все и всем доказал! А вот Дюбуа еще нужно поработать, чтобы войти в историю,

– сказала Шатерникова.

Также Шатерникова сделала прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Бывшая титулованная боксерка уверена, что истории с трилогией в этом противостоянии не будет даже, если украинец проиграет "Динамиту" 19 июля.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. По ходу 5-й трехминутки Даниэль отправил Александра на канвас после удара в пах украинца. Рефери позволил Усику восстановиться от болезненного удара, после чего тот продолжил бой и довел его до победного результата.