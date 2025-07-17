Колишня чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу розповіла про стиль боксу Даніеля Дюбуа у реванші проти Олександра Усика. На її думку, британець зробить усе, аби перемогти на "Вемблі".

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Чи буде Дюбуа "брудно" битись у реванші із Усиком?

За словами Шатернікової, "Динаміт" буде використовувати у реванші усе, що тільки завгодно заради перемоги. Адже для нього ця звитяга може стати, ймовірно, більш значущою, аніж для самого Усика.

Пояснюю… Якщо ти виграєш у кращого бійця 10-річчя у хевівейті, то твої статки на майбутнє покращаться у десятки або сотні разів. Тому це такий собі карт-бланш, де перемога над Усиком принесе йому не тільки потужну медійність. Все це монетизується у подальших його поєдинках, де він боксуватиме вже у ролі переможця над Олександром. Тому для Дюбуа реванш проти Усика, це бій, де може визначитись, як саме він далі буде рухатись у професійному боксі. Натомість Олександр Усик вже усе та усім довів! А от Дюбуа ще потрібно попрацювати, щоб увійти в історію,

– сказала Шатернікова.

Також Шатернікова зробила прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Колишня титулована боксерка впевнена, що історії із трилогією у цьому протистоянні не буде навіть, якщо українець програє "Динаміту" 19 липня.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. По ходу 5-ї трихвилинки Даніель відправив Олександра на канвас після удару у пах українця. Рефері дозволив Усику відновитись від болючого удару, після чого той продовжив бій та довів його до переможного результату.