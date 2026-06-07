Сбегает из России после победы на Ролан Гаррос: юная теннисная звезда меняет гражданство

17-летняя россиянка Алиса Октябрьова решила окончательно разорвать спортивную связь со страной-агрессором. Победительница юниорского Ролан Гаррос находится в шаге от получения гражданства Чехии.

Пока российский спорт остается в изоляции, его молодые таланты ищут будущее за рубежом. Одной из них стала Алиса Октябрьова, которая только что громко заявила о себе на кортах Парижа, передает 24 Канал.

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Кто такая Алиса Октябрьова?

17-летняя теннисистка выиграла юниорский турнир Ролан Гаррос-2026, одолев в финале китаянку Сунь Синжань с убедительным счетом 6:1, 6:2. Это первый титул Grand Slam в карьере спортсменки и самый большой успех на международном уровне.

Сейчас Октябрьова занимает 309-е место в мировом рейтинге WTA, однако после победы в Париже ее считают одной из самых перспективных юных теннисисток Европы.

Россиянка выбрала Чехию вместо родины

По информации pulsfid, теннисистка находится на финальной стадии оформления чешского гражданства. Важно, что спортсменка фактически выросла именно в Чехии – она живет там с двухлетнего возраста, тренируется в местной теннисной системе и представляет один из ведущих клубов страны.

Да, это правда. Я получу чешский паспорт в ближайшие месяцы,

– заявила теннисистка.

Директор теннисного клуба Sparta Мирослав Малый подтвердил, что процесс натурализации уже завершен на большинстве этапов и получение паспорта является лишь вопросом времени.

Таким образом, вскоре Октябрьова может официально выступать под флагом Чехии, окончательно отказавшись от спортивного представительства России.

Напомним, накануне "нейтральная" россиянка Мирра Андреева впервые в карьере победила на взрослом Ролан Гаррос.