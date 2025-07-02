Футболистка Ювентуса продолжает пробовать себя в роли модели. Девушка в своем инстаграме поделилась яркими кадрами с фотосессии для бренда Tezenis, сообщает 24 канал.

Читайте также Невеста Роналду надела провокационное платье для обольстительной фотосессии

Леманн поразила фанатов

26-летняя футболистка порадовала болельщиков своей красотой и показала эффектную работу с мячом. Леманн также продемонстрировала собственные модельные навыки, чем покорила сердца фанатов.

На видео видно, как Алиша Леманн позирует в стильном красном купальнике и играет мячом под палящими лучами солнца. Футболистка в одном из моментов поправила бюстгальтер, что понравилось фанатам.

Леманн приняла участие в фотосессии для Tenezis: смотрите видео

Напомним, что Алиша Леманн находилась в отношениях с Дугласом Луизом, с которым вместе перешла из Астон Вилле в Ювентус. Однако через некоторое время звездная футбольная пара прекратила отношения.

Ранее сообщали, что Мадлен Райт поделилась эффектными фото в социальных сетях. Огненный образ английской футболистки может "сорвать крышу".