Футболістка Ювентуса продовжує пробувати себе у ролі моделі. Дівчина у своєму інстаграмі поділилась яскравими кадрами з фотосесії для бренду Tezenis, повідомляє 24 канал.

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Леманн вразила фанатів

26-річна футболістка потішила вболівальників своєю красою та показала ефектну роботу з м'ячем. Леманн також продемонструвала власні модельні навички, чим підкорила серця фанатів.

На відео видно, як Аліша Леманн позує у стильному червоному купальнику та грає м'ячем під пекучими проміннями сонця. Футболістка в одному з моментів поправила бюстгальтер, що сподобалось фанам.

Леманн взяла участь у фотосесії для Tenezis: дивіться відео

Нагадаємо, що Аліша Леманн перебувала у стосунках з Дугласом Луїзом, з яким разом перейшла з Астон Віллі у Ювентус. Проте через деякий час зіркова футбольна пара припинила відносини.

Раніше повідомляли, що Мадлен Райт поділилась ефектними фото у соціальних мережах. Вогняний образ англійської футболістки може "зірвати дах".