Звезда женского футбола продемонстрировала навыки в стильном купальнике
- Футболистка Алиша Леманн поделилась видео с фотосессии для бренда Tezenis, позируя в красном купальнике и демонстрируя навыки с мячом.
- Леманн была в отношениях с Дугласом Луизом, но пара разошлась через некоторое время после перехода из Астон Виллы в Ювентус.
Алиша Леманн в очередной раз привлекла к себе внимание болельщиков. Звезда женского футбола продемонстрировала свою красоту и идеальную фигуру, продолжая радовать фанатов вне поля.
Футболистка Ювентуса продолжает пробовать себя в роли модели. Девушка в своем инстаграме поделилась яркими кадрами с фотосессии для бренда Tezenis, сообщает 24 канал.
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Леманн поразила фанатов
26-летняя футболистка порадовала болельщиков своей красотой и показала эффектную работу с мячом. Леманн также продемонстрировала собственные модельные навыки, чем покорила сердца фанатов.
На видео видно, как Алиша Леманн позирует в стильном красном купальнике и играет мячом под палящими лучами солнца. Футболистка в одном из моментов поправила бюстгальтер, что понравилось фанатам.
Леманн приняла участие в фотосессии для Tenezis: смотрите видео
Напомним, что Алиша Леманн находилась в отношениях с Дугласом Луизом, с которым вместе перешла из Астон Вилле в Ювентус. Однако через некоторое время звездная футбольная пара прекратила отношения.
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