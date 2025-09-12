В Лас-Вегасе в ночь на 14 сентября состоится большой вечер бокса. В программе запланировано десять поединков, а хедлайнером ивента станет встреча Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда, сообщает 24 Канал.

По теме Альварес против Кроуфорда: прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Где смотреть бой Альварес – Кроуфорд?

Поединок между Альваресом и Кроуфордом будет вживую показан в Украине. Официальным транслятором поединка является стриминговая платформа Netflix. Ее подписчики смогут без проблем посмотреть бой в Лас-Вегасе.

Самая дешевая подписка на Netflix ("Базовая"), которая позволит просмотреть событие, стоит 4,99 евро в месяц. Также смотреть бой Альварес – Кроуфорд онлайн смогут пользователи ОТТ-сервиса Megogo.

На этой платформе есть подписка "Megopack N+S", в которую входят также услуги сервисов Setanta и Netflix. Стоимость – 649 гривен в месяц или 449 гривен для новых пользователей.

Что известно о поединке Альварес – Кроуфорд?

Мексиканец будет защищать статус абсолютного чемпиона мира во втором полусреднем весе. Сейчас Канело принадлежат пояса WBA, WBC, WBO и IBF. Их он сумел собрать после победы над Уильямом Скуллом в мае.

За свою карьеру Альварес выиграл 65 из 69-ти боев, но встреча с Кроуфордом обещает стать для него тяжелым испытанием. Теренс выиграл каждый из 41-го поединка на профессиональном уровне.

Однако американец в последний раз дрался больше года назад. Более того, все его поединки были в низших весовых категориях. Кроуфорд специально набрал вес для того, чтобы "перепрыгнуть" два дивизиона и драться с Саулем.