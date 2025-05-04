"Придется пережить шторм": экс-чемпион мира назвал победителя мегафайта года

В этом году ценителей бокса и рядовых зрителей ожидает немало фантастических поединков. В одном из них Сауль Альварес сразится против Теренса Кроуфорда.

Тони Белью поделился мыслями относительно на боя Альварес – Кроуфорд. Бывший чемпион мира назвал победителя огненного противостояния, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Кто победит в бою за "абсолют"

Тони Белью заявил, что Теренс Кроуфорд превосходит Сауля Альвареса по уровню боксерского интеллекта и скорости. Поэтому, по его мнению, "Охотник" сможет победить абсолютного чемпиона мира.

Однако бывший чемпион мира отметил, что Кроуфорду будет сложно в бою против Альвареса. Однако у Теренса есть все, чтобы одолеть мексиканского боксера.

Это будет сложно. Кроуфорду необходимо быть идеальным, но он построил карьеру на своей идеальности. Я думаю, что его дополнительное преимущество в скорости станет важным фактором. Канело постоянно будет оказывать давление, а Кроуфорду придется пережить шторм. Но я предполагаю, что он сделает достаточно и будет более беспристрастным в замечательном бою, в котором он может победить по очкам,

– сказал Беллью.

Отметим, что бой между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 12 сентября 2025 года в Лас Вегасе. На кону противостояния звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Напомним, что в субботу 3 мая Сауль Альварес дрался против Уильяма Скалла. "Канело" победил кубинского боксера и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.